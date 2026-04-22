آپ کی سرزمین سے ایران پر حملہ ہوا تو تیل کی پیداوار بھول جائیں، جنرل موسوی کا عرب ممالک کو انتباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران کی فضائیہ کے کمانڈر نے خطے کے ممالک کو سخت الفاظ میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کی زمین، جغرافیہ یا عسکری اڈوں کو ایران کے خلاف استعمال کیا گیا تو انہیں توانائی کی سلامتی اور تیل کی پیداوار کو خیرباد کہنا پڑے گا۔
تفصیلات کے مطابق جنرل موسوی نے ایرانی عوام کے نام ایک پیغام میں کہا کہ حالیہ مسلط کردہ جنگ کو پچاس دن سے زیادہ گزرچکے ہیں اور ان دنوں میں ایرانی عوام نے سڑکوں، میدانوں اور مختلف محاذوں پر موجود رہ کر ثابت کر دیا کہ ایران کی اصل طاقت قوم کا پختہ عزم اور غیر متزلزل حمایت ہے۔
انہوں نے کہا کہ وہ خود کو اس ملت کا ایک معمولی فرزند سمجھتے ہیں اور عوام کے صبر، بصیرت اور استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں۔
جنرل موسوی نے بتایا کہ سپاہ کی فضائیہ کے جوانوں نے چالیس دن و رات لانچروں پر ڈٹے رہ کر دشمن کی طاقت کے غرور کو توڑا اور موجودہ فوجی خاموشی کے دوران بھی پوری ہوشیاری کے ساتھ دفاعی تیاری برقرار رکھی۔
انہوں نے واضح کیا کہ ایران جنگ بندی کے بعد بھی دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اگر دشمن نے دوبارہ کسی قسم کی جارحیت کی تو ایران کا جواب اس بار زیادہ سخت، فیصلہ کن اور پشیمان کن ہوگا۔
انہوں نے خاص طور پر خلیج کے جنوبی ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو ممالک اپنی زمین، فوجی اڈے اور سہولتیں امریکہ اور ایران دشمن قوتوں کے حوالے کر رہے ہیں، انہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ اگر ان کی سرزمین سے ایران کے خلاف حملہ کیا گیا تو پورے مشرق وسطی میں تیل کی پیداوار اور توانائی کی سلامتی شدید خطرے میں پڑ جائے گی۔
اپنے پیغام کے آخر میں انہوں نے کہا کہ ایران دھمکیاں دینے والا ملک نہیں، لیکن اپنی عزت، سلامتی اور علاقائی خودمختاری کے دفاع میں کبھی بھی پس و پیش نہیں کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ ہم استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، جیسے ملت کھڑی ہے۔
