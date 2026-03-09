نئے رہبر انقلاب کا انتخاب، ایران بھر میں عوام کا اظہار خوشی اور بیعت+ تصاویر، ویڈیو

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، مجلس خبرگان رہبری نے آیت اللہ مجتبی خامنہ ای کو انقلاب اسلامی کے تیسرے رہبر منتخب کیا ہے۔ سرکاری میڈیا میں اس خبر کے منتشر ہوتے ہی ایران کے تمام شہروں اور قصبوں میں عوام نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا۔
تہران کے عوام نے اجتماع میں آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنه ای کے تیسرے رہبر انقلاب اسلامی کے طور پر انتخاب کے موقع پر بیعت کی۔
ورامین کے عوام نے بھی ایک بڑے اجتماع میں نئے رہبر کے ساتھ وفاداری اور مکمل حمایت کا اظہار کیا۔
مقامی ذرائع کے مطابق دونوں شہروں میں عوامی جوش و خروش اور خوشی کی فضاء حاوی تھی، اور شہریوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ وہ نئے رہبر کے رہنما اصولوں کے تحت انقلاب اور نظام کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔
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