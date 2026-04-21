چین نے مشرق وسطی کے بحران کے سفارتی حل کی حمایت کی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، چین نے امریکہ اور صہیونی حکومت کی جانب ایران پر جارحیت کے پر مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کو سفارتی طریقے سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق، چین کے صدر شی جِن پنگ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ٹیلیفون پر بات کی اور کہا کہ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے سفارتی حل استعمال کیا جانا چاہیے۔
چینی نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی نے مزید بتایا کہ اس گفتگو کے دوران شی جن پنگ نے خطے میں موجود بحران کے حل کے لیے سفارتی طریقے استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چین فوری اور جامع جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے تاکہ اختلافات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جا سکے۔
آپ کا تبصرہ