صہیونی حملوں کے جواب میں حزب اللہ کے شدید میزائل حملے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے جواب میں متعدد ڈرون، راکٹ اور میزائل حملے کیے اور شمالی اسرائیلی علاقوں میں دشمن کے ٹھکانوں اور بستیوں کو نشانہ بنایا۔
عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ نے جنوبی الخیام میں اسرائیلی فوجی مرکز کو راکٹ اور میزائل سے نشانہ بنایا۔
اس کے علاوہ حزب اللہ نے کریات شمونے، المطله، مسکاو عام، کفرگلعادی، المالکیہ، اور تل ہای و دی شون کے اسرائیلی بستیوں پر بھی متعدد میزائل حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے شمالی اسرائیلی علاقوں، بشمول نہاریا اور آویویم میں خطرے کی آژیریں بجنے کی اطلاع دی۔
اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ حزب اللہ کے میزائل اور ڈرون حملوں سے نہاریا میں نقصان ہوا ہے۔
مزید برآں، حزب اللہ نے ایک اور بیان میں کہا کہ جنوب لبنان کے القوزح علاقے میں اسرائیلی فوج کے اجتماع کو مارٹر گولوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔
