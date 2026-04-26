26 اپریل، 2026، 6:40 PM

ایرانی وزیر خارجہ ایک بار پھر اسلام آباد پہنچ گئے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سید عباس عراقچی مسقط سے اسلام آباد پہنچے ہیں جب کہ مذاکرات کے لیے تہران سے ایرانی وفد بھی اسلام آباد پہنچ گیا۔

ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ پاکستانی قیادت کے ساتھ دوبارہ دوطرفہ ملاقات کریں گے۔

News ID 1939030

