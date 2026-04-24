پوپ لیو چہاردہم نے ایران پر امریکی‑اسرائیلی حملوں کی دوبارہ مذمت کردی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ لیو چہاردہم نے ایک بار پھر ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جنگ نے عالمی معیشت اور ایرانی معصوم عوام کے لیے شدید مشکلات پیدا کر دی ہیں۔
پوپ لیو چہاردہم نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ سب کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ مسائل کا حل جنگ اور تفرقے کے بجائے امن کی روشنی میں تلاش کیا جائے۔
اس سے قبل بھی پوپ نے ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کشیدگی کے خاتمے کا مطالبہ کیا تھا۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ استحکام اور امن باہمی دھمکیوں یا ہتھیاروں کے ذریعے قائم نہیں ہوتے، کیونکہ ہتھیار تباہی، درد اور موت کو جنم دیتے ہیں۔ پائیدار امن صرف معقول، حقیقی اور ذمہ دارانہ مکالمے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
