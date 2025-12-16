ایرانی اسٹیل کی برآمدات میں 41 فیصد اضافہ؛ 8 ماہ میں 5.3 ارب ڈالر کا زرمبادلہ حاصل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران اسٹیل پروڈیوسرز ایسوسی ایشن (ISPA) کی حالیہ رپورٹ میں آیا ہے کہ ایران نے گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران اسٹیل کی برآمدات میں نمایاں ترقی حاصل کی ہے۔
ایسوسی ایشن کے مطابق، 21 مارچ سے 22 نومبر 2025 کے درمیانی عرصے میں ایران سے 5.3 ارب ڈالر سے زائد مالیت کی لوہے اور اسٹیل کی مصنوعات بیرونِ ملک برآمد کی گئیں۔
رپورٹ کی تفصیلات کے مطابق مجموعی برآمدات میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 41 فیصد کا واضح اضافہ دیکھا گیا ہے۔
آئرن اور کنسنٹریٹ (Iron Ore Concentrate) کی برآمدات میں سب سے زیادہ یعنی 77 فیصد اضافہ ہوا ہے۔
یہ معاشی اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود ایران اپنی اسٹیل کی صنعت کو عالمی منڈیوں میں وسعت دینے اور غیر ملکی زرمبادلہ کے ذخائر کو بہتر بنانے میں کامیاب رہا ہے۔
