16 دسمبر، 2025، 3:41 PM

ایرانی اسٹیل کی برآمدات میں 41 فیصد اضافہ؛ 8 ماہ میں 5.3 ارب ڈالر کا زرمبادلہ حاصل

ایران اسٹیل پروڈیوسرز ایسوسی ایشن (ISPA) کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، رواں ایرانی سال کے پہلے آٹھ مہینوں (21 مارچ سے 22 نومبر 2025) کے دوران ملک سے 5.3 ارب ڈالر مالیت کی لوہے اور اسٹیل کی مصنوعات برآمد کی گئی ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران اسٹیل پروڈیوسرز ایسوسی ایشن (ISPA) کی حالیہ رپورٹ میں آیا ہے کہ ایران نے گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران اسٹیل کی برآمدات میں نمایاں ترقی حاصل کی ہے۔

ایسوسی ایشن کے مطابق، 21 مارچ سے 22 نومبر 2025 کے درمیانی عرصے میں ایران سے 5.3 ارب ڈالر سے زائد مالیت کی لوہے اور اسٹیل کی مصنوعات بیرونِ ملک برآمد کی گئیں۔

رپورٹ کی تفصیلات کے مطابق مجموعی برآمدات میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 41 فیصد کا واضح اضافہ دیکھا گیا ہے۔

آئرن اور کنسنٹریٹ (Iron Ore Concentrate) کی برآمدات میں سب سے زیادہ یعنی 77 فیصد اضافہ ہوا ہے۔

یہ معاشی اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود ایران اپنی اسٹیل کی صنعت کو عالمی منڈیوں میں وسعت دینے اور غیر ملکی زرمبادلہ کے ذخائر کو بہتر بنانے میں کامیاب رہا ہے۔

