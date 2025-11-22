  1. ویڈیو
22 نومبر، 2025، 9:12 PM

لبنان پر صہیونی فوج کے شدید فضائی حملے شروع+ ویڈیو

جنوب لبنان کے علاقے نبطیہ اور بقاع شرقی میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے متعدد علاقوں کو بمباری کا نشانہ بنایا، ایک گاڑی ڈرون حملے میں تباہ ہوگئی۔

اسرائیلی فوج نے لبنان کے جنوبی علاقوں نبطیہ اور بقاع شرقی میں شدید فضائی حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔

بین الاقوامی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے المحمودیہ کے علاقے میں حملے کیے، جبکہ المحمودیہ، العیشیہ اور الجرمق کے درمیانی علاقے کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔

علاوہ ازین، اسرائیلی جنگی طیاروں نے جبل الرفیع، شمسطار، الجبور کی پہاڑیوں، کوہ صافی، کفرحمام اور سجد کی پہاڑیوں پر حملے کیے۔

صہیونی میڈیا نے بھی خبردار کیا ہے کہ دشت بقاع اور نبطیہ میں جنگی طیاروں کی بمباری جاری ہے۔

ذرائع کے مطابق جنوب لبنان کے مجدل سلم اور شقرا کے درمیان ایک سڑک پر ایک گاڑی ڈرون حملے کا شکار بھی ہوئی ہے۔

