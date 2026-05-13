13 مئی، 2026، 6:09 PM

ٹوکیو میں امریکی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ، مظاہرین کا ایران سے اظہار یکجہتی

جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں بعض جاپانی شہریوں نے امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے خلاف نعرے لگائے اور ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔

مظاہرین کے ہاتھوں میں ’’ہم ایران کے ساتھ ہیں‘‘ کے نعروں والے پلے کارڈز، ایرانی پرچم اور امریکی و اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے شہریوں کی تصاویر موجود تھیں۔

مظاہرین نے اس موقع پر امریکہ سے مشرق وسطیٰ سے فوری انخلا کا مطالبہ بھی کیا۔

