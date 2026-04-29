ایران، لبنان اور فلسطین کے خلاف مسلسل جارحیت پر خاموش نہیں رہیں گے، یمن 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمنی وزارت خارجہ یمن نے کہا ہے کہ یمن ایران، لبنان اور فلسطین کے خلاف جاری جارحیت میں غیر جانبدار نہیں رہے گا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ یمن نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ ان ممالک کے خلاف ہونے والی جارحیت کے خلاف اپنی آواز اٹھائے گا اور کسی بھی غیر قانونی اقدام پر خاموش نہیں رہے گا۔
وزارت خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ آبنائے ہرمز کے بحران کا حل صرف امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف کی جانے والی تجاوزات کا خاتمہ ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ یمن کو اپنے موقف پر فخر ہے، اور صنعاء ایران، لبنان اور فلسطین کے ساتھ ہر ممکن حمایت جاری رکھے گا۔
آپ کا تبصرہ