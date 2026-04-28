حزب اللہ کے ڈرونز کے سامنے ہمارا ہر سسٹم بے بس ہے، اسرائیلی فوج کا اعتراف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی فوج کے کمانڈرز نے اعتراف کیا ہے کہ حزب اللہ کے ڈرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس ضروری سازوسامان موجود نہیں ہے۔
اسرائیلی ریڈیو کی رپورٹ کے مطابق ایک فوجی اجلاس کے دوران بریگیڈ 282 کے کمانڈر نے کہا کہ حزب اللہ کے ڈرونز کے خطرے سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔
رپورٹ کے مطابق فوجی یونٹس کے کمانڈرز نے اس بات پر شدید تشویش کا اظہار کیا کہ ان کے پاس اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے مناسب وسائل نہیں ہیں اور عملی طور پر وہ ان ڈرونز کے خلاف زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔
انہوں نے اعتراف کیا کہ اسرائیلی فوج لبنان کی جنگ میں مناسب تیاری اور ضروری سازوسامان کے بغیر داخل ہوئی، حالانکہ روس اور یوکرین کی جنگ میں ڈرونز کے وسیع استعمال سے سبق سیکھنے کے لیے کافی وقت موجود تھا۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ کو بھی اس چیلنج سے نمٹنے میں ناکامی پر پہلے سرزنش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
آپ کا تبصرہ