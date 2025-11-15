غزہ میں موسلا دھار بارش؛ ہزاروں خیمے پانی میں ڈوب گئے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سردیوں کے آغاز اور بارش کے بعد غزہ کی پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے خیمے پانی اور کیچڑ میں دھنس گئے۔
رپورٹ کے مطابق، پناہ گزینوں کے پاس بارش اور سردی سے بچنے کے لیے خیموں کے سوا کوئی پناہ گاہ موجود نہیں۔
غزہ کی شہری دفاع تنظیم کے ترجمان محمود بصل نے کہا کہ بارش صرف ایک گھنٹہ جاری رہی لیکن اس دوران ہزاروں خیمے پانی اور کیچڑ میں ڈوب گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سردیوں کے بڑھنے کے ساتھ حالات مزید خراب ہوں گے۔
مزید یہ کہ بارش کے باعث خان یونس میں واقع کویت اسپیشلائزڈ اسپتال کی بجلی بھی منقطع ہو گئی۔
