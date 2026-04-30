اسرائیلی حملہ، صمود فلوٹیلا کے جہاز تباہ، متعدد کارکن اغوا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صمود فلوٹیلا کے ذمہ داران نے کہا ہے کہ یہ بحری قافلہ غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے اس علاقے کی جانب رواں دواں تھا، تاہم راستے میں اسرائیلی حملے کا سامنا کرنا پڑا۔
انہوں نے بتایا کہ صہیونی فورسز نے صمود فلوٹیلا سے تعلق رکھنے والے 21 جہاز تباہ کر دیے۔ مزید یہ کہ متعدد غیر مسلح کارکنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا جبکہ بعض دیگر کو اغوا کر لیا گیا۔
ذمہ داران نے کہا کہ اسرائیلی فورسز بین الاقوامی پانیوں میں دانستہ تخریب کاری کے اپنے طریقے استعمال کر رہی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت سینکڑوں انسانی حقوق کے کارکنوں کی جان خطرے میں ہے، لہٰذا اس دانستہ دہشت گردی پر فوری عالمی ردعمل ناگزیر ہے۔
واضح رہے کہ آج علی الصبح اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا تھا کہ قابض افواج نے صمود فلوٹیلا کے 58 جہازوں میں سے 7 پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور انہیں ضبط کر لیا گیا ہے۔
