فنلينڈ كے سفير كو ايراني وزارت خارجہ ميں طلب كيا گيا ہے

مہرخبررساں ايجنسي كي رپورٹ كے مطابق تہران ميں ڈنمارك كے سفير كي عدم موجودگي ميں ايراني وزارت خارجہ نےفنلينڈ كے سفير كو طلب كركے كپنہاگ ميں ايراني قونصل خانے پر ہونے والے پتھراؤ پرايران كے شديد اعتراض سے آگاہ كيا ہے فنلينڈ كے سفيرنے كہا ہے كہ وہ ايران كے شديد اعتراض كو ڈنمارك حكومت تك جلد از جلد پہنچاديں گے
تہران ميں ڈنمارك كے سفير كي عدم موجودگي ميں فنلينڈ كے سفير كو ايراني وزارت خارجہ ميں طلب كيا گيا اور كپنہاگ ميں ايراني سفارتخانے پر ہونے والے پتھراؤ پرايران كے شديد اعتراض سے اسے آگاہ كيا ہے
مہرخبررساں ايجنسي كي رپورٹ كے مطابق تہران ميں ڈنمارك كے سفير كي عدم موجودگي ميں ايراني وزارت خارجہ نےفنلينڈ كے سفير كو طلب كركے كپنہاگ ميں ايراني قونصل خانے پر ہونے والے پتھراؤ پرايران كے شديد اعتراض سے آگاہ كيا ہے فنلينڈ كے سفيرنے كہا ہے كہ وہ ايران كے شديد اعتراض كو ڈنمارك حكومت تك جلد از جلد پہنچاديں گے
News Code 291562
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