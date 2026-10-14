فاک لینڈ جزائر پر قبضے کی مشق، برطانوی فوج نے جنگی کارروائی کا منظرنامہ تیار کر لیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، برطانوی اخبار ٹائمز نے بتایا ہے کہ برطانوی فوج نے ایک فوجی مشق کے دوران ارجنٹینا کے ساتھ متنازع فاک لینڈ جزائر پر فوجیوں کی تعیناتی اور ان پر قبضے کی کارروائی کی مشق کی۔
رپورٹ کے مطابق، اس فوجی مشق میں مئی 1982 میں ہونے والی آپریشن سیٹن کی کارروائیوں اور ارجنٹینا کے حملے کو پسپا کرنے کے واقعات کی عکاسی کی گئی۔
ٹائمز نے مزید بتایا کہ اکتوبر میں ہونے والی اس مشق میں برطانوی پیراشوٹ رجمنٹ کے 150 فوجیوں اور 100 رضاکار اہلکاروں نے شرکت کی۔
مشق کے دوران بحری و بری مشترکہ کارروائیوں، 30 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے تک رات کے وقت نقل و حرکت اور چٹانی علاقوں میں قریب سے لڑائی کے منظرناموں کی مشق کی گئی۔ اس کے علاوہ ٹائفون لڑاکا طیاروں کے ذریعے فضائی تحفظ فراہم کیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق، اگرچہ برطانوی فوج ان جزائر پر اس سے قبل بھی فوجی مشقیں کرتی رہی ہے، تاہم پہلی مرتبہ اس نوعیت کی مشق میں باقاعدہ جنگی کارروائی کے منظرنامے کو شامل کیا گیا۔
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