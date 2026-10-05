ایران کے ساتھ طبی، تجارتی اور ثقافتی تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں، پاکستانی سفیر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اصفہان کے گورنر سے ملاقات کے دوران عمران احمد صدیقی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور انسانی روابط کی گہری جڑیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 150 سال قبل اصفہان کے متعدد قدیم خاندان پاکستان منتقل ہوئے اور انہوں نے وہاں ثقافتی اور سیاسی شعبوں میں اہم کردار ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھیوں اور مشیروں میں شامل ابوالحسن اصفہانی جیسی شخصیات کی جڑیں اصفہان سے وابستہ تھیں۔ ان تاریخی روابط کے باعث اصفہان نہ صرف پاکستان کے تعلیم یافتہ طبقے بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی ایک معروف اور پسندیدہ شہر ہے۔
انہوں نے کہا کہ اصفہان کا یہ ان کا پہلا دورہ ہے، تاہم آخری نہیں ہوگا۔ ان کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان سیاسی تعلقات کے علاوہ مختلف شعبوں میں وسیع تعاون کی گنجائش موجود ہے اور طب و تعلیم اس حوالے سے اہم شعبوں میں شامل ہیں۔
عمران احمد صدیقی نے کہا کہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں تقریباً 35 ہزار پاکستانی ماہر ڈاکٹر خدمات انجام دے رہے ہیں، اس لیے پاکستان ایران کی میڈیکل یونیورسٹیوں کے درمیان علمی تعاون اور تجربات کے تبادلے کے مواقع پیدا کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس سلسلے میں اصفہان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے حکام سے بھی ملاقات کریں گے۔
پاکستانی سفیر نے تجارتی اور اقتصادی تعاون کے حوالے سے کہا کہ وہ اصفہان چیمبر آف کامرس کے حکام سے ملاقات کریں گے تاکہ دونوں جانب کے کاروباری افراد کے درمیان تجارتی روابط کو مزید فروغ دیا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان اگلے سال تہران میں ایک بڑی سرمایہ کاری کانفرنس منعقد کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جس میں اصفہان کے تاجروں کو بھی مدعو کیا جائے گا تاکہ مشترکہ اقتصادی منصوبوں اور سرمایہ کاری کے مواقع کو فروغ دیا جا سکے۔
عمران احمد صدیقی نے ثقافتی اور فنونِ لطیفہ کے شعبے میں تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تاریخی خطاطی کے فن پاروں کے ایک مجموعے کے مالک ہیں، جس میں قبل از اسلام دور سے متعلق بعض نمونے بھی شامل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ چونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعض مقدس مقامات کی کتیبہ کاری میں پاکستانی فنکاروں نے بھی کردار ادا کیا ہے، اس لیے وہ اپنے مجموعے کو ’’پاکستان در گذر قرنها‘‘ کے عنوان سے اصفہان میں ایک نمائش کی صورت میں پیش کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔
پاکستانی سفیر نے اصفہان کی انتظامیہ سے درخواست کی کہ اس ثقافتی نمائش کے انعقاد کے لیے مناسب جگہ فراہم کی جائے۔ ان کے مطابق یہ نمائش دونوں قوموں کے گہرے تاریخی اور ثقافتی روابط کی علامت بن سکتی ہے۔
عمران احمد صدیقی نے سیاحتی تعاون کا بھی خیرمقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ایران اور پاکستان کے درمیان مسلسل دوروں اور مختلف شعبوں میں بڑھتے ہوئے روابط سے دونوں ممالک کے عوام ایک دوسرے کے مزید قریب آئیں گے۔
آپ کا تبصرہ