10 اکتوبر، 2025، 8:47 PM

امریکہ کی جزائر غرب الہند و لاطینی امریکہ میں فوجی مداخلت قابل مذمت ہے، ایرانی وزارت خارجہ

اسماعیل بقائی نے وینزویلا اور دیگر ممالک کے خلاف امریکی کارروائیوں کو اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکہ کی جانب سے جزائر غرب الہند اور لاطینی امریکہ میں فوجی مداخلت کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے اسے علاقائی اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ امریکہ کے تناؤ عدم استحکام پیدا کرنے والے اقدامات، خاص طور پر وینزویلا کے خلاف حالیہ فوجی سرگرمیاں، خطے میں امن کو متاثر کر رہی ہیں۔

انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ کی قانون شکنی اور یکطرفہ جارحانہ پالیسیوں کے عالمی سطح پر امن و استحکام پر سنگین اثرات مرتب ہوسکتے ہیں۔

انہوں نے امریکہ کی جانب سے ماہی گیری کی کشتیوں پر حملوں اور وینزویلا کی قومی خودمختاری و علاقائی سالمیت کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکیوں کو اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔

بقائی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کیا کہ وہ اس خطرناک صورتحال پر فوری توجہ دیں، جو کہ امریکہ کی جانب سے وینزویلا جیسے آزاد اور اقوام متحدہ کے رکن ملک کے داخلی معاملات میں غیر قانونی مداخلت کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔

