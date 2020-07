ٹرمپ کی بھتیجی نے ٹرمپ کو خطرناک اور نقصاندہ آدمی قراردیدیا

مہر خبررساں ایجنسی نے غیر ملکی ذرائع کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امریکہ کے صدرڈونلڈ ٹرمپ کی ماہر نفسیات بھتیجی میری ٹرمپ نے اپنی کتاب میں اپنے چچا اور امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کو مہلک نقائص کا حامل اور خطرناک آدمی قراردیدیا ہے۔ میری ٹرمپ کی کتاب" 'Too Much and Never Enough آئندہ ہفتےشائع کی جارہی ہے، پہلے یہ کتاب 28 جولائی کو شائع کی جانی تھی۔ کتاب میں صدر ٹرمپ کو مہلک نقائص کے حامل " نقصان دہ آدمی " کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو دنیا کی صحت، معاشی سلامتی اور معاشرتی اقدار کے لیے خطرہ ہے۔

کتاب کے ابتدائیہ میں میری ٹرمپ لکھتی ہیں کہ وہ اپنے چچا کی اکلوتی بھتیجی کے طور پر فرسٹ ہینڈ معلومات پیش کررہی ہیں۔

پبلشر کا کہنا ہے کہ کتاب کی طلب اور لوگوں کی بےحد دلچسپی کے باعث اب یہ کتاب 14جولائی کو شائع کی جارہی ہے، کتاب پر چلنے والا عدالتی مقدمہ اس کی اشاعت پر اثر انداز نہیں ہوگا، عدالتی ریکارڈ کے مطابق پبلشر کتاب کی 75 ہزار کاپیاں چھاپ چکا ہے۔